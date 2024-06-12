Ким Чен Ын поздравил Путина с Днём России, похвалив страну за силу и процветание
Ким Чен Ын. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов
Северокорейский лидер Ким Чен Ын направил президенту РФ Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России. Председатель КНДР восхитился успехами соседней державы и выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений двух государств. Текст письма приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.
По словам зарубежного политика, Пхеньян выражает полную поддержку и солидарность армии и народу России, которые "устремляются к справедливости и истине" под "энергичным и верным" руководством президента.
"Российский народ, подавляя и срывая всевозможные вызовы, санкции и нажимы со стороны враждебных сил, решительно защищает суверенитет, безопасность и интересы развития страны, уверенно идёт по пути к построению сильной и процветающей России, в ходе чего достигает примечательных успехов", — сказано в телеграмме.
Ранее Life.ru рассказывал, что в День России Владимир Путин наградит Героев Труда золотыми медалями. Также 12 июня состоится вручение госпремий деятелям науки, литературы и искусства.