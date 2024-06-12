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12 июня, 02:14

Ким Чен Ын поздравил Путина с Днём России, похвалив страну за силу и процветание

Ким Чен Ын. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Ким Чен Ын. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Северокорейский лидер Ким Чен Ын направил президенту РФ Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России. Председатель КНДР восхитился успехами соседней державы и выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений двух государств. Текст письма приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

По словам зарубежного политика, Пхеньян выражает полную поддержку и солидарность армии и народу России, которые "устремляются к справедливости и истине" под "энергичным и верным" руководством президента.

"Российский народ, подавляя и срывая всевозможные вызовы, санкции и нажимы со стороны враждебных сил, решительно защищает суверенитет, безопасность и интересы развития страны, уверенно идёт по пути к построению сильной и процветающей России, в ходе чего достигает примечательных успехов", — сказано в телеграмме.

"Ведомости" рассказали о планах Путина посетить Северную Корею и Вьетнам
"Ведомости" рассказали о планах Путина посетить Северную Корею и Вьетнам

Ранее Life.ru рассказывал, что в День России Владимир Путин наградит Героев Труда золотыми медалями. Также 12 июня состоится вручение госпремий деятелям науки, литературы и искусства.

Илья Пушкарев
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