Ким Чен Ын поздравил Путина с Днём России, похвалив страну за силу и процветание

Северокорейский лидер Ким Чен Ын направил президенту РФ Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России. Председатель КНДР восхитился успехами соседней державы и выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений двух государств. Текст письма приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

По словам зарубежного политика, Пхеньян выражает полную поддержку и солидарность армии и народу России, которые "устремляются к справедливости и истине" под "энергичным и верным" руководством президента.