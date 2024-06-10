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10 июня, 07:19

"Ведомости" рассказали о планах Путина посетить Северную Корею и Вьетнам

Президент России Владимир Путин (справа) и глава КНДР Ким Чен Ын (слева). Обложка © LIFE / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин (справа) и глава КНДР Ким Чен Ын (слева). Обложка © LIFE / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин этим летом планирует посетить Северную Корею и Вьетнам. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на источники в дипломатических кругах. По данным журналистов, визиты могут состояться уже "в ближайшие недели". Других подробностей, правда, пока нет.

К слову, в Кремле информацию о зарубежном турне главы государства по восточным странам пока не подтвердили. А вот посол России в Пхеньяне Александр Мацегора обратил внимание, что к визиту Путина в Северную Корею "уже активно готовятся".

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Напомним, что в сентябре 2023 года глава КНДР Ким Чен Ын совершил визит в Россию, вместе с Владимиром Путиным посетил космодром Восточный в Амурской области, осмотрел ключевые объекты, а затем лидеры провели переговоры. Уже тогда северокорейский лидер пригласил президента России посетить КНДР с ответным визитом и, как сообщали местные СМИ, получил согласие.

Марина Калегина
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