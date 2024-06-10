"Ведомости" рассказали о планах Путина посетить Северную Корею и Вьетнам

Президент России Владимир Путин этим летом планирует посетить Северную Корею и Вьетнам. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на источники в дипломатических кругах. По данным журналистов, визиты могут состояться уже "в ближайшие недели". Других подробностей, правда, пока нет.