Ким Чен Ын поздравил Путина с инаугурацией
Лидер КНДР Ким Чен Ын и глава государства Владимир Путин. Обложка © kremlin
Северокорейский лидер Ким Чен Ын поздравил главу государства Владимира Путина со вступлением в должность президента России. Как передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), письмо было передано через посольство РФ в КНДР.
"Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын направил Владимиру Владимировичу Путину личное послание по случаю церемонии вступления в должность президента РФ", — пишет ЦТАК.
Напомним, 7 мая Владимир Путин принёс присягу и официально вступил в должность президента РФ. На торжественной церемонии в Кремле присутствовало около 2,6 тысячи человек. Выступая перед собравшимися, глава государства, в частности, отметил, что для него огромная честь и священный долг служить своей стране, а в конце своей речи назвал народ России единым и великим. После Путин принял участие в церемонии представления Президентского полка, а также посетил благодарственный молебен в Благовещенском соборе.