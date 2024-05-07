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7 мая, 12:04

Президент ОАЭ поздравил Путина с инаугурацией

Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Президент Объединённых Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поздравил российского коллегу Владимира Путина со вступлением в должность. Он подчеркнул, что ОАЭ привержены сотрудничеству с международными партнёрами.

"Я поздравляю Владимира Путина со вступлением в должность президента России. ОАЭ привержены сотрудничеству с международными партнёрами и прилагают усилия для укрепления глобального диалога, развития, а также сотрудничества на благо всех народов", написал Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в соцсети X.

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Напомним, 7 мая Владимир Путин принёс присягу и официально вступил в должность президента РФ. На торжественной церемонии в Кремле присутствовало около 2,6 тысячи человек. Выступая перед собравшимися, глава государства, в частности, отметил, что для него огромная честь и священный долг служить своей стране, а в конце своей речи назвал народ России единым и великим. После Путин принял участие в церемонии представления Президентского полка, а также посетил благодарственный молебен в Благовещенском соборе.

Александра Вишнякова
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