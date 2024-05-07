Президент ОАЭ поздравил Путина с инаугурацией

Президент Объединённых Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поздравил российского коллегу Владимира Путина со вступлением в должность. Он подчеркнул, что ОАЭ привержены сотрудничеству с международными партнёрами.

"Я поздравляю Владимира Путина со вступлением в должность президента России. ОАЭ привержены сотрудничеству с международными партнёрами и прилагают усилия для укрепления глобального диалога, развития, а также сотрудничества на благо всех народов", — написал Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в соцсети X.