Певец Shaman увидел счастье в глазах приглашённых на инаугурацию Путина

Певец Ярослав Дронов (Shaman) оказался в числе приглашённых на церемонию инаугурации президента России Владимира Путина и назвал увиденное настоящим праздником. Своими эмоциями он поделился с Life.ru.

Shaman рассказал, что церемония инаугурации Путина "зарядила" его перед предстоящим сольным концертом. Видео © Life.ru

"Посмотрите в глаза людей, посмотрите, как они светят счастьем!" — сказал исполнитель.