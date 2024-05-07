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7 мая, 10:56

Певец Shaman увидел счастье в глазах приглашённых на инаугурацию Путина

Певец Ярослав Дронов (Shaman) оказался в числе приглашённых на церемонию инаугурации президента России Владимира Путина и назвал увиденное настоящим праздником. Своими эмоциями он поделился с Life.ru.

Shaman рассказал, что церемония инаугурации Путина "зарядила" его перед предстоящим сольным концертом. Видео © Life.ru

"Посмотрите в глаза людей, посмотрите, как они светят счастьем!" — сказал исполнитель.

Shaman добавил, что церемония "зарядила" его перед предстоящим сольным концертом, куда он и отправился сразу из Кремля.

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Напомним, что ранее 7 мая Владимир Путин принёс присягу и официально вступил в должность президента России. На торжественной церемонии в Кремле присутствовало около 2,6 тысячи человек. Выступая перед собравшимися, глава государства, в частности, отметил, что для него огромная честь и священный долг служить своей стране, а в конце своей речи назвал народ России единым и великим.

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Life.ru

Алексей Берковиц
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