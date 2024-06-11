Путин присудил государственные премии РФ деятелям науки, литературы и искусства

Президент России Владимир Путин подписал указы о присуждении госпремий РФ деятелям литературы и искусства, науки и технологий, а также правозащитникам и благотворителям. Лауреатами по итогам 2023 года стали 14 человек.

Высокой наградой в области науки и технологий отмечены: президент национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, научный руководитель института НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля Евгений Адамов, советник гендиректора госкорпорации "Росатом" Владимир Асмолов, директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени В.И. Шумакова Сергей Готье, заведующая Московским координационным центром органного донорства Марина Минина, президент НИИ скорой помощи имени Склифосовского Могели Хубутия, а также главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Пётр Чумаков.

Среди деятелей литературы и искусства госпремий удостоены: оперный певец Ильдар Абдразаков, скульптор Андрей Коробцов, архитектор Константин Фомин, а также директор музея-заповедника "Царское Село" Ольга Таратынова и директор реставрационного центра "Царскосельская янтарная мастерская" Борис Игдалов.