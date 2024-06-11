Путин присудил государственные премии РФ деятелям науки, литературы и искусства
Президент России Владимир Путин подписал указы о присуждении госпремий РФ деятелям литературы и искусства, науки и технологий, а также правозащитникам и благотворителям. Лауреатами по итогам 2023 года стали 14 человек.
Высокой наградой в области науки и технологий отмечены: президент национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, научный руководитель института НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля Евгений Адамов, советник гендиректора госкорпорации "Росатом" Владимир Асмолов, директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени В.И. Шумакова Сергей Готье, заведующая Московским координационным центром органного донорства Марина Минина, президент НИИ скорой помощи имени Склифосовского Могели Хубутия, а также главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Пётр Чумаков.
Среди деятелей литературы и искусства госпремий удостоены: оперный певец Ильдар Абдразаков, скульптор Андрей Коробцов, архитектор Константин Фомин, а также директор музея-заповедника "Царское Село" Ольга Таратынова и директор реставрационного центра "Царскосельская янтарная мастерская" Борис Игдалов.
Из благотворителей президентом отмечена руководитель НКО "Комитет семей воинов Отечества" Юлия Белехова, а из правозащитников — член Общественного совета при детском омбудсмене Николай Слабжанин. Госпремии будут вручены лауреатам в День России, 12 июня.
Напомним, что несколькими днями ранее Владимир Путин встречался с Ольгой Таратыновой в Царском Селе. Директор музея-заповедника провела для президента экскурсию по экспозициям, посвящённым 225-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина.