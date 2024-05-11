Звание "заслуженный работник избирательной системы" введено в РФ по указу Путина
Российский лидер Владимир Путин утвердил указ об установлении в стране нового почётного звания — заслуженный работник избирательной системы РФ. Документ с подписью президента размещён на официальном портале опубликования правовых актов.
Указ гласит, что целью нововведения является "совершенствование государственной наградной системы". Звание присваивается членам ЦИК РФ и иных избирательных комиссий за личные заслуги в подготовке и проведении выборов, обеспечении и защите избирательных прав, повышении правовой культуры избирателей, развитии избирательной системы. Документ вступил в силу 10 мая.
А несколькими днями ранее Путин подписал указ об основах госполитики в сфере исторического просвещения. Документ направлен на формирование общероссийской гражданской идентичности и укрепление общности Русского мира.