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10 мая, 21:28

Звание "заслуженный работник избирательной системы" введено в РФ по указу Путина

Российский лидер Владимир Путин утвердил указ об установлении в стране нового почётного звания — заслуженный работник избирательной системы РФ. Документ с подписью президента размещён на официальном портале опубликования правовых актов.

Указ гласит, что целью нововведения является "совершенствование государственной наградной системы". Звание присваивается членам ЦИК РФ и иных избирательных комиссий за личные заслуги в подготовке и проведении выборов, обеспечении и защите избирательных прав, повышении правовой культуры избирателей, развитии избирательной системы. Документ вступил в силу 10 мая.

Путин издал новые "майские указы"
Путин издал новые "майские указы"

А несколькими днями ранее Путин подписал указ об основах госполитики в сфере исторического просвещения. Документ направлен на формирование общероссийской гражданской идентичности и укрепление общности Русского мира.

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kremlin.ru

Илья Пушкарев
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