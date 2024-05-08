Путин утвердил основы госполитики в области исторического просвещения

"В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" постановляю: 1. Утвердить прилагаемые Основы государственной политики РФ в области исторического просвещения", — говорится в указе.

Документ вступает в силу с сегодняшнего дня, то есть с 8 мая. Целями этой политики названо формирование общероссийской гражданской идентичности и укрепление общности Русского мира на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей. Кроме того, согласно указу, РФ намерена организовать масштабную просветительскую работу для борьбы с организованной Западом фальсификацией истории. Также президент страны обозначил Россию как государство-цивилизацию и указал на её огромный вклад в общемировое развитие.