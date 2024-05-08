Путин утвердил основы госполитики в области исторического просвещения
Путин подписал указ об основах госполитики в сфере исторического просвещения
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики в сфере исторического просвещения. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" постановляю: 1. Утвердить прилагаемые Основы государственной политики РФ в области исторического просвещения", — говорится в указе.
Документ вступает в силу с сегодняшнего дня, то есть с 8 мая. Целями этой политики названо формирование общероссийской гражданской идентичности и укрепление общности Русского мира на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей. Кроме того, согласно указу, РФ намерена организовать масштабную просветительскую работу для борьбы с организованной Западом фальсификацией истории. Также президент страны обозначил Россию как государство-цивилизацию и указал на её огромный вклад в общемировое развитие.
А накануне после инаугурации Путин подписал указ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". В частности, президент поручил увеличить продолжительность жизни и рождаемость в России, а также обеспечить не менее 33 квадратов жилья на россиянина к 2030 году и вдвое увеличить МРОТ.
Kremlin.ru