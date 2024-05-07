Президент Владимир Путин поручил увеличить продолжительность жизни и рождаемость в России. Об этом гласит один из пунктов его майских указов, которые, уже по традиции, были опубликованы после инаугурации.

Так, Путин ожидает повышения суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 — к 2036 году.

"В том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей", — отмечено в документе.

Кроме того, глава государства поручил добиться увеличения ожидаемой продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2030 году и до 81 года — к 2036 году.