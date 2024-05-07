Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 мая, 16:17

Путин поручил увеличить продолжительность жизни и рождаемость в России

Президент Владимир Путин поручил увеличить продолжительность жизни и рождаемость в России. Об этом гласит один из пунктов его майских указов, которые, уже по традиции, были опубликованы после инаугурации.

Так, Путин ожидает повышения суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 — к 2036 году.

"В том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей", отмечено в документе.

Кроме того, глава государства поручил добиться увеличения ожидаемой продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2030 году и до 81 года — к 2036 году.

"В том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни", — подчёркивает Путин в майском указе.

Путин отметил важность поддержки рождаемости и обеспечение качества жизни семей
Путин отметил важность поддержки рождаемости и обеспечение качества жизни семей

Ранее Life.ru писал, что президент подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
  • Новости
  • Путин
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров