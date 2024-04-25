Путин отметил важность поддержки рождаемости и обеспечение качества жизни семей

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Ежегодной всероссийской демографической конференции "Россия — большая семья больших семей. Многодетность как новая норма". Он отметил, что очень важно поддерживать рождаемость и обеспечивать достойное качество жизни семей.

По словам Путина, необходимо в полной мере использовать мощный объединяющий потенциал всех уровней власти, а также институтов гражданского общества и средств массовой информации. Этому должны быть подчинены планы, проекты, инициативы в самых разных сферах — социальной политике и здравоохранении, просвещении и образовании, экономике и культуре, благоустройстве городов и посёлков.