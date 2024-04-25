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25 апреля, 08:42

Путин отметил важность поддержки рождаемости и обеспечение качества жизни семей

Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Ежегодной всероссийской демографической конференции "Россия — большая семья больших семей. Многодетность как новая норма". Он отметил, что очень важно поддерживать рождаемость и обеспечивать достойное качество жизни семей.

"Улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости и многодетности, обеспечение достойного качества жизни российских семей — приоритетная общенациональная задача", — говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

По словам Путина, необходимо в полной мере использовать мощный объединяющий потенциал всех уровней власти, а также институтов гражданского общества и средств массовой информации. Этому должны быть подчинены планы, проекты, инициативы в самых разных сферах — социальной политике и здравоохранении, просвещении и образовании, экономике и культуре, благоустройстве городов и посёлков.

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Ранее Валентина Матвиенко рассказала об отношении Путина к поддержке семей с детьми. Спикер Совфеда подчеркнула, что решение социальных задач находится у главы государства в приоритете. Напомним, Владимир Путин в своём Послании к Федеральному собранию заявил о запуске нацпроекта "Семья".

Евгения Мосс
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