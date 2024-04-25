"Личная тема": Матвиенко рассказала об отношении Путина к поддержке семей с детьми

"Это вопрос благосостояния наших граждан. И особый акцент сделан на поддержке семей с детьми, на улучшении демографической ситуации. И знаете, президент занимается всеми вопросами, но вот эта тема — она его личная", — приводит РИА "Новости" слова Матвиенко.

Напомним, Владимир Путин в своём Послании к Федеральному собранию заявил о запуске нацпроекта "Семья". В рамках этой программы глава государства предложил продлить выплаты материнского капитала и программу семейной ипотеки по кредитной ставке 6% до 2030 года, а также увеличить налоговый вычет на второго ребёнка до 2800 рублей в месяц, на третьего и каждого последующего ребёнка — до 6000 рублей в месяц. Кроме того, с 2025 года заработает увеличение вычетов по НДФЛ на детей. Эта мера поможет совокупно оставлять в российских семьях более 35 миллиардов рублей каждый год.