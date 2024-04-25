"Личная тема": Матвиенко рассказала об отношении Путина к поддержке семей с детьми
Матвиенко заявила, что Путин следит за выполнением социальных обязательств
Президент РФ Владимир Путин тщательно следит за выполнением социальных обязательств перед россиянами. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, добавив, что решение социальных задач находится у государства в приоритете.
"Это вопрос благосостояния наших граждан. И особый акцент сделан на поддержке семей с детьми, на улучшении демографической ситуации. И знаете, президент занимается всеми вопросами, но вот эта тема — она его личная", — приводит РИА "Новости" слова Матвиенко.
Спикер Совфеда добавила, что Путин лично отслеживает, как государство поддерживает семьи с детьми, а также участвует в разработке новых мер помощи.
Напомним, Владимир Путин в своём Послании к Федеральному собранию заявил о запуске нацпроекта "Семья". В рамках этой программы глава государства предложил продлить выплаты материнского капитала и программу семейной ипотеки по кредитной ставке 6% до 2030 года, а также увеличить налоговый вычет на второго ребёнка до 2800 рублей в месяц, на третьего и каждого последующего ребёнка — до 6000 рублей в месяц. Кроме того, с 2025 года заработает увеличение вычетов по НДФЛ на детей. Эта мера поможет совокупно оставлять в российских семьях более 35 миллиардов рублей каждый год.
ТАСС / Михаил Терещенко