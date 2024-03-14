Голикова: Увеличение вычетов по НДФЛ на детей охватит около 10 миллионов родителей в год

Увеличение вдвое вычетов по НДФЛ для многодетных семей заработает с 2025 года. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании российского президента Владимира Путина с членами кабмина.

"В Послании, Владимир Владимирович, вы озвучили важную меру поддержки многодетных семей — увеличение в два раза стандартных вычетов по НДФЛ на детей. <…> Эта мера заработает с 2025 года. Мы с Минфином оценили, предполагаем, что она охватит около 10 миллионов родителей и опекунов в год", — сказала она.

По словам Голиковой, эта мера поможет совокупно оставлять в российских семьях более 35 миллиардов рублей ежегодно.