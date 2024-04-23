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23 апреля, 15:19

Россиянкам напомнили, что материнский капитал можно получить при усыновлении ребёнка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Материнский капитал могут получать семьи при усыновлении ребёнка с 1 января 2007 года. Об этом россиянками напомнили в пресс-службе Минтруда. Размер выплат зависит от количества детей в семье и времени усыновления.

В 2024 году маткапитал составляет:

  • после усыновления или рождения первого ребёнка — 630,4 тыс. рублей;
  • при усыновлении или рождении второго ребёнка в семье — дополнительно 202,6 тыс. рублей;
  • если вы не получали маткапитал на первого ребёнка и усыновили второго, сумма составит 833 тыс. рублей.

Датой усыновления считается дата вступления решения суда в законную силу. Сертификат на маткапитал поступит автоматически в личный кабинет на портале Госуслуг www.gosuslugi.ru в течение 15 дней с момента регистрации усыновления. Однако обратите внимание и на случаи, когда невозможно получить эту меру государственной поддержки.

Нельзя получить материнский капитал при усыновлении в случае, если:

  • приёмные родители уже получали маткапитал на первого и второго ребёнка;
  • усыновители лишены родительских прав в отношении своих детей;
  • усыновление отменено по решению суда;
  • усыновленный ребёнок является пасынком или падчерицей (ребёнком супруга).
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Ранее депутаты ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России — За правду" подготовили законопроект о повышении размера материнского капитала. Парламентарии предлагают увеличить выплаты на второго и третьего ребёнка до миллиона рублей. Отметим, что с 1 февраля 2024 года в России проиндексировали материнский капитал. Теперь выплаты составляют 630,4 тысячи на первого ребёнка и 833 тысячи — на второго. А если родители ранее уже получали выплату при рождении первого малыша, при рождении второго им положена доплата в 202,6 тысячи.

Марина Калегина
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