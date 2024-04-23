Россиянкам напомнили, что материнский капитал можно получить при усыновлении ребёнка

Материнский капитал могут получать семьи при усыновлении ребёнка с 1 января 2007 года. Об этом россиянками напомнили в пресс-службе Минтруда. Размер выплат зависит от количества детей в семье и времени усыновления.

В 2024 году маткапитал составляет:

после усыновления или рождения первого ребёнка — 630,4 тыс. рублей;

при усыновлении или рождении второго ребёнка в семье — дополнительно 202,6 тыс. рублей;

если вы не получали маткапитал на первого ребёнка и усыновили второго, сумма составит 833 тыс. рублей.

Датой усыновления считается дата вступления решения суда в законную силу. Сертификат на маткапитал поступит автоматически в личный кабинет на портале Госуслуг www.gosuslugi.ru в течение 15 дней с момента регистрации усыновления. Однако обратите внимание и на случаи, когда невозможно получить эту меру государственной поддержки.

Нельзя получить материнский капитал при усыновлении в случае, если:

приёмные родители уже получали маткапитал на первого и второго ребёнка;

усыновители лишены родительских прав в отношении своих детей;

усыновление отменено по решению суда;

усыновленный ребёнок является пасынком или падчерицей (ребёнком супруга).