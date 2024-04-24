Путин взялся помочь многодетной матери, оставшейся без жилья из-за паводков в Оренбуржье Путин попросил дать Паслеру телефон матери с 8 детьми, пострадавшей от паводков 24 апреля, 16:19 Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Президент РФ Владимир Путин узнал от мэра Орска Василия Козупицы о матери с восемью детьми, которая лишилась жилья в результате паводков и не может получить выплаты. Глава государства попросил чиновника передать номер телефона женщины губернатору Оренбургской области Денису Паслеру.

"Василий Николаевич, номер её телефона Денису Владимировичу Паслеру отдайте, хорошо?" — сказал Путин во время совещания о ликвидации последствий половодья в РФ.

По словам мэра, многодетная мать обратилась к нему "совершено тихо, без претензий". У женщины есть только маленькая квартира, взятая в ипотеку на маткапитал, а также дом, который затопило. На каждого члена семьи приходится только по три квадратных метра, поэтому по закону получить компенсацию невозможно. Козупица подчеркнул, что следует пересмотреть существующие сейчас нормы.

В завершении совещания Путин потребовал от чиновников отдельное внимание уделять именно семьям с детьми при возмещении ущерба от паводков.

Также президент РФ Владимир Путин дал поручение отменить перечень имущества, согласно которому возмещается ущерб пострадавшим от паводков. Глава государства предложил выплачивать деньги за любые утраченные вещи.

Авторы Татьяна Миссуми