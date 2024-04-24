"Ерунда какая-то!": Путин приказал отменить список вещей, за которые положена компенсация при паводках Путин поручил производить выплаты за любое утраченное при паводках имущество 24 апреля, 13:36 Президент РФ Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Президент РФ Владимир Путин дал поручение отменить перечень имущества, согласно которому возмещается ущерб пострадавшим от паводков. Глава государства предложил выплачивать деньги за любые утраченные вещи.

"Его (перечень. — Прим. Life.ru) вообще нужно отменить! <…> Что там считать? Попадает в этот перечень стиральная машина или нет? Ерунда какая-то. Нужно отменить этот перечень и всё", — пояснил Путин во время совещания по вопросам ликвидации последствий половодья.

Кроме того, президент поручил проиндексировать размер выплат, напомнив, что суммы утверждались ещё в 2008 году и сегодня компенсации пострадавшим при ЧС составляют 10 тысяч, 50 тысяч и 100 тысяч рублей. И, наконец, Путин попросил чиновников решить вопрос с дополнительными отпусками для жителей подтопленных территорий.

Также президент РФ Владимир Путин возмутился тому, что только 10% пострадавших от паводков в каждом регионе получили финансовую помощь. Неудобный вопрос он напрямую задал губернатору Оренбургской области Денису Паслеру в ходе совещания по видеосвязи. Чиновник попытался оправдаться, что заявления подают все подряд, а не только граждане из затопленных районов.

Авторы Татьяна Миссуми