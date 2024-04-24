Путин предостерёг от спекуляций с ценами в районах паводков
Президент России Владимир Путин призвал предотвращать спекулятивные завышения цен в районах, пострадавших от паводков. Такое поручение он дал во время совещания по ликвидации последствий паводков.
"Важно постоянно контролировать эпидемиологическую и санитарную ситуацию, не допускать спекулятивных скачков цен на товары первой необходимости, своевременно оказывать пострадавшим медицинскую и правовую помощь", — подчеркнул российский лидер.
Путин проводит совещание с губернаторами, главами МЧС и Минстроя по паводковой ситуации в России. Глава государства заявил на нём, что в регионах достаточно сил и ресурсов для того, чтобы ликвидировать последствия ЧС в пострадавших регионах. Самая трудная ситуация наблюдается в Тюменской, Оренбургской и Курганской областях. Из-за стихийного бедствия затопленными остаются 14,8 тысячи домов в 30 регионах РФ.
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