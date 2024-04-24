Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 апреля, 12:13

Путин предостерёг от спекуляций с ценами в районах паводков

Президент России Владимир Путин призвал предотвращать спекулятивные завышения цен в районах, пострадавших от паводков. Такое поручение он дал во время совещания по ликвидации последствий паводков.

"Важно постоянно контролировать эпидемиологическую и санитарную ситуацию, не допускать спекулятивных скачков цен на товары первой необходимости, своевременно оказывать пострадавшим медицинскую и правовую помощь", — подчеркнул российский лидер.

Путин: Ущерб от паводков должен оцениваться немедленно, без пауз
Путин: Ущерб от паводков должен оцениваться немедленно, без пауз

Путин проводит совещание с губернаторами, главами МЧС и Минстроя по паводковой ситуации в России. Глава государства заявил на нём, что в регионах достаточно сил и ресурсов для того, чтобы ликвидировать последствия ЧС в пострадавших регионах. Самая трудная ситуация наблюдается в Тюменской, Оренбургской и Курганской областях. Из-за стихийного бедствия затопленными остаются 14,8 тысячи домов в 30 регионах РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
  • Новости
  • Путин
  • Паводки в России
  • Новости экономики
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров