Затопленными из-за паводка остаются 14,8 тыс. жилых домов в 30 регионах РФ

Около 14,8 тысячи жилых домов, 29,9 тысячи земельных участков с жилыми домами, 74 моста и 100 автодорог всё ещё остаются в зоне подтопления паводковых вод на территории 30 российских регионов. Об этом сообщил представитель экстренных служб РФ.

"По состоянию на утро вторника в 179 населённых пунктах и 172 садовых товариществах 30 регионов России в зонах затопления находятся 14,79 тысячи жилых домов и 28,92 тысячи приусадебных участков", — цитирует его РИА "Новости".