Затопленными из-за паводка остаются 14,8 тыс. жилых домов в 30 регионах РФ
Паводки в России. Фото © Life.ru
Около 14,8 тысячи жилых домов, 29,9 тысячи земельных участков с жилыми домами, 74 моста и 100 автодорог всё ещё остаются в зоне подтопления паводковых вод на территории 30 российских регионов. Об этом сообщил представитель экстренных служб РФ.
"По состоянию на утро вторника в 179 населённых пунктах и 172 садовых товариществах 30 регионов России в зонах затопления находятся 14,79 тысячи жилых домов и 28,92 тысячи приусадебных участков", — цитирует его РИА "Новости".
Собеседник агентства уточнил, что паводок подтопил 74 низководных моста и 100 участков автомобильных дорог. Кроме того, только за прошедшие сутки в 16 населённых пунктах затопило 133 жилых дома, 433 земельных участка, два моста и 17 автомобильных дорог.
Ранее Life.ru сообщал о том, что уровень воды в реке Тоболе обновил рекорд, установленный в 1994 году. По словам губернатора Курганской области Вадима Шумкова, часть дамбы в створе микрорайона Кургана Вороновке, построенная в 2014 году, не выдерживает напора воды. Силами полиции была оцеплена тобольская набережная у плотины, гражданам запрещается подниматься на дамбу. На днях появилась информация о том, что уровень воды в Тоболе около Кургана вырос до 1006 сантиметров. Самые актуальные новости о паводковой ситуации в России можно читать на Life.ru — здесь.