Уровень воды в реке Тоболе в Курганской области превысил максимум 1994 года

Уровень воды в Тоболе побил рекорд 1994 года. Об этом сообщает глава Курганской области Вадим Шумков в своём телеграм-канале.

Отрезок дамбы в створе Вороновки, ул. 2-я Маячная, ул. Крупской, который был возведён в 2014 году, сталкивается с большой гидравлической нагрузкой из-за резкого повышения уровня воды и оттаивания нижней части грунта, поэтому там возникают протечки и отслоения.

"Уровень воды в Тоболе на ряде участков превысил максимум 1994 года. Участок дамбы в створе Вороновки, улица 2-я Маячная, улица Крупской, построенный в 2014 году, испытывает большую гидравлическую нагрузку, ввиду чего проявляются протечки и отслоения", — рассказал губернатор.

В сообщении городской администрации в телеграм-канале сказано, что по состоянию на 22:00 (20:00 мск) уровень воды стал выше на 29 сантиметров, достигнув отметки 999 сантиметров.