Вода в реке Тобол у Кургана превысила опасную отметку на 20 сантиметров

Опасная отметка составляет 850 сантиметров. Уральский гидрометцентр предупреждал, что вода около Кургана продолжит прибывать вплоть до 18 апреля. Полицейские оцепили набережную около плотины, горожанам не разрешают подниматься и на саму дамбу. Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал земляков быть готовыми к эвакуации в случае дальнейшего интенсивного роста воды. Что касается жителей Белозерского округа, им, по словам главы региона, выезжать с потенциально подтопляемых территорий нужно уже сейчас.