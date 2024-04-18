Вода в реке Тобол у Кургана превысила опасную отметку на 20 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 970 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана на 8:00 18 апреля достиг 970 сантиметров. Об этом сообщила городская администрация.
Опасная отметка составляет 850 сантиметров. Уральский гидрометцентр предупреждал, что вода около Кургана продолжит прибывать вплоть до 18 апреля. Полицейские оцепили набережную около плотины, горожанам не разрешают подниматься и на саму дамбу. Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал земляков быть готовыми к эвакуации в случае дальнейшего интенсивного роста воды. Что касается жителей Белозерского округа, им, по словам главы региона, выезжать с потенциально подтопляемых территорий нужно уже сейчас.
В ближайшие дни уровни воды в Кургане, по прогнозам, достигнут исторического максимума — 10 метров. По состоянию на вечер вторника число домов, подтопленных в результате аномального паводка в области, составляло 334, придомовых участков — 1148. В 16 пунктах временного размещения находится 924 человека, в том числе 217 детей.
Telegram / СилаVправде (V. Шумков)