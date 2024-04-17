В микрорайоне Вороновка в Кургане уплывший из-за паводка жилой дом врезался в подвесной мост. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

В Курганской области уплывший из-за паводка дом протаранил подвесной мост. Видео © Telegram / SHOT

Мост был уже почти затоплен, когда в него врезался подхваченный течением Тобола деревянный дом. После этого строение разрушилось, его обломки поплыли дальше по реке.

На 22:00 17 апреля уровень воды в районе Кургана составил 943 сантиметра — на полтора метра больше, чем накануне. Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал земляков быть готовыми к эвакуации в случае дальнейшего интенсивного роста воды. В первую очередь это касается жителей Восточного, Кулацкого, микрорайона ТЭЦ, жилого сектора, расположенного ниже дамбы по левому берегу. Им рекомендуется собрать вещи и документы, пристроить домашних животных, заранее вывезти детей, пожилых и маломобильных родственников. Что касается жителей Белозерского округа, им, по словам главы региона, выезжать с потенциально подтопляемых территорий нужно уже сейчас.