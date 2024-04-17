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17 апреля, 20:50

В Курганской области уплывший из-за паводка дом протаранил подвесной мост

В микрорайоне Вороновка в Кургане уплывший из-за паводка жилой дом врезался в подвесной мост. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

В Курганской области уплывший из-за паводка дом протаранил подвесной мост. Видео © Telegram / SHOT

Мост был уже почти затоплен, когда в него врезался подхваченный течением Тобола деревянный дом. После этого строение разрушилось, его обломки поплыли дальше по реке.

На 22:00 17 апреля уровень воды в районе Кургана составил 943 сантиметра — на полтора метра больше, чем накануне. Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал земляков быть готовыми к эвакуации в случае дальнейшего интенсивного роста воды. В первую очередь это касается жителей Восточного, Кулацкого, микрорайона ТЭЦ, жилого сектора, расположенного ниже дамбы по левому берегу. Им рекомендуется собрать вещи и документы, пристроить домашних животных, заранее вывезти детей, пожилых и маломобильных родственников. Что касается жителей Белозерского округа, им, по словам главы региона, выезжать с потенциально подтопляемых территорий нужно уже сейчас.

Путин заявил, что всегда на связи с главой МЧС по ситуации с паводками
Путин заявил, что всегда на связи с главой МЧС по ситуации с паводками

Ранее глава МЧС России Александр Куренков на совещании президента Владимира Путина с членами правительства сообщил, что в ближайшие дни уровни воды в Кургане, по прогнозам, достигнут исторического максимума — 10 метров. По состоянию на вечер вторника число домов, подтопленных в результате аномального паводка в области, составляло 334, придомовых участков — 1148. В 16 пунктах временного размещения находятся 924 человека, в том числе 217 детей.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / SHOT

Лариса Сафронова
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