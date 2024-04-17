В ближайшие дни уровни воды в Кургане достигнут исторического максимума

В ближайшие дни уровни воды в Кургане, по прогнозам, достигнут исторического максимума — 10 метров. Такие данные озвучил в среду, 17 апреля, глава МЧС России Александр Куренков на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

"Волна паводка подошла непосредственно к городу Кургану. В ближайшие дни мы ожидаем максимальные уровни воды, которые, по прогнозам, будут достигать 10 метров, что является историческим максимумом", — проинформировал он.