В ближайшие дни уровни воды в Кургане достигнут исторического максимума
В ближайшие дни уровни воды в Кургане, по прогнозам, достигнут исторического максимума — 10 метров. Такие данные озвучил в среду, 17 апреля, глава МЧС России Александр Куренков на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
"Волна паводка подошла непосредственно к городу Кургану. В ближайшие дни мы ожидаем максимальные уровни воды, которые, по прогнозам, будут достигать 10 метров, что является историческим максимумом", — проинформировал он.
По состоянию на вечер вторника число домов, подтопленных в результате аномального паводка в Курганской области, составляло 334, придомовых участков — 1148. В 16 пунктах временного размещения находятся 924 человека, в том числе 217 детей. К работам привлечено свыше 4400 специалистов, более 1100 единиц техники и 264 плавсредства.
Между тем уровень воды в реке Тоболе в Кургане поднялся на 850 сантиметров и продолжает расти. Похожая обстановка наблюдается и в пригороде областного центра. Власти региона призывают жителей выезжать из опасных районов, не дожидаясь, пока вода доберётся до их домов. Правый берег Кургана, на котором находится более 100 садовых товариществ и несколько микрорайонов, полностью ушёл под воду.
Life.ru