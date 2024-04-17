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17 апреля, 02:31

Река в Кургане добралась до отметки опасного явления

Уровень воды в Тоболе у Кургана достиг 850 сантиметров и продолжает расти

Паводок в Кургане. Обложка © Telegram / силаVправде (V. Шумков)

Паводок в Кургане. Обложка © Telegram / силаVправде (V. Шумков)

Протекающая в черте города Курган река Тобол продолжает набирать воду. За последние четыре часа её уровень достиг отметки 850 сантиметров, сказано в сообщении местной администрации.

"Уровень воды на реке Тобол в Кургане вырос на 20 сантиметров. На 17 апреля на 6:00 (4:00 мск — Прим. Life.ru) уровень составляет 850 сантиметров", — гласит пост.

Аналогичная ситуация складывается в пригороде областного центра. В Кетовском округе, где вода уже поднялась выше десяти метров, фиксируется рост от одного до девяти сантиметров.

"Забирайте детей, маломобильных и пожилых родственников, не оставляйте в зоне риска домашних животных. Берите документы и ценные вещи, Выезжайте. Не ждите, когда вода подойдёт к вашему дому", — призвали жителей зон подтопления.

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Напомним, что прошлым утром высота воды в Тоболе у Кургана составляла 742 сантиметра. Суточный прирост составил около метра. Спад паводка ожидается не раньше 20 апреля.

Илья Пушкарев
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