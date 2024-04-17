Река в Кургане добралась до отметки опасного явления

Протекающая в черте города Курган река Тобол продолжает набирать воду. За последние четыре часа её уровень достиг отметки 850 сантиметров, сказано в сообщении местной администрации.

"Уровень воды на реке Тобол в Кургане вырос на 20 сантиметров. На 17 апреля на 6:00 (4:00 мск — Прим. Life.ru) уровень составляет 850 сантиметров", — гласит пост.

Аналогичная ситуация складывается в пригороде областного центра. В Кетовском округе, где вода уже поднялась выше десяти метров, фиксируется рост от одного до девяти сантиметров.