Уровень воды в реке Тоболе у Кургана достиг 742 сантиметров
Уровень воды в реке Тоболе у Кургана достиг отметки 742 сантиметров. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
"Уровень воды в Тоболе продолжает расти. В сторону Кургана идёт колоссальный объём воды. В Кургане на 16 апреля на 8:00 уровень составляет 742 см, + 8 см за шесть часов. <…> Уважаемые жители региона, если вы проживаете в зоне подтопления и затопления, незамедлительно эвакуируйтесь!" — призвали жителей власти региона.
Ранее Life.ru писал, что губернатор Курганской области Вадим Шумков накануне, 15 апреля, предупредил жителей региона о надвигающемся паводке и показал в своём телеграм-канале кадры спутниковой и аэрофотосъёмки. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прихода паводков в Курганскую и Тюменскую области специалисты МЧС ожидают в середине этой недели. В этот же вечер в сообщении пресс-службы администрации Кургана была обнародована информация о том, что уровень воды в реке Тоболе в районе города превысил отметку неблагоприятного явления и достиг 704 сантиметров.
Telegram / МЧС Курганской области