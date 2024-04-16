Уровень воды в реке Тоболе у Кургана достиг 742 сантиметров

Уровень воды в реке Тоболе у Кургана достиг отметки 742 сантиметров. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

"Уровень воды в Тоболе продолжает расти. В сторону Кургана идёт колоссальный объём воды. В Кургане на 16 апреля на 8:00 уровень составляет 742 см, + 8 см за шесть часов. <…> Уважаемые жители региона, если вы проживаете в зоне подтопления и затопления, незамедлительно эвакуируйтесь!" — призвали жителей власти региона.