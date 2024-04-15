Синоптик спрогнозировал спад паводка в Курганской области из-за рекордного потепления
Синоптик Тишковец: В Кургане паводок пойдёт на спад из-за рекордного потепления
В Курганской области паводок пойдёт на спад после 20 апреля. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин
В Курганской области во второй половине недели ожидаются рекордные 20–25 градусов тепла, что приведёт к сильному испарению воды и спаду паводка. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В Курганской области до 20 апреля ситуация с паводком должна стабилизироваться. Вода будет уходить очень стремительно. Тем более осадков особо не будет. В самом Кургане если и будут дожди, то небольшие — 0,2–0,7 мм за сутки. Но завалы после паводка разгребать ещё придётся долго", — отметил синоптик в беседе с Ura.ru.
Накануне жителей Кургана предупредили о приближении пика паводка. За последние сутки в областном центре уровень воды повысился на 75 сантиметров и достиг своего апогея. Все сугробы растаяли и земля впитала всё, что можно. Глава региона Вадим Шумков ранее отмечал, что сброс воды с водохранилищ Казахстана всё ещё сильно превышает норму, а к областному центру надвигается волна длиной 30–50 километров. Уровень воды в реке Тобол тем временем поднялся до 646 сантиметров.