Синоптик спрогнозировал спад паводка в Курганской области из-за рекордного потепления

В Курганской области во второй половине недели ожидаются рекордные 20–25 градусов тепла, что приведёт к сильному испарению воды и спаду паводка. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Курганской области до 20 апреля ситуация с паводком должна стабилизироваться. Вода будет уходить очень стремительно. Тем более осадков особо не будет. В самом Кургане если и будут дожди, то небольшие — 0,2–0,7 мм за сутки. Но завалы после паводка разгребать ещё придётся долго", — отметил синоптик в беседе с Ura.ru.