Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 646 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 15 сантиметров за два часа
Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана вырос до 646 сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Стоит отметить, что в 08:00 утра (06:00 мск) уровень реки находился на отметке 631 сантиметр. Таким образом, он поднялся на 15 сантиметров за два часа. Губернатор региона Вадим Шумков предупреждал, что при шести метрах начнётся подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега. В Уралгидрометцентре прогнозируют затопление прибрежных территорий в Кургане 15–18 апреля. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуировали, 885 граждан в настоящее время находятся в пунктах временного размещения.
Напомним, что прямо сейчас в Курганской области местные жители пытаются спастись от паводков. Так, пару дней назад глава региона Вадим Шумков предупредил, что на Курган надвигается волна длиной 30–50 километров. А ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил о том, что паводок в Кургане уже выходит на пик.
ТАСС / Донат Сорокин