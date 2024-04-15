Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 646 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана вырос до 646 сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Стоит отметить, что в 08:00 утра (06:00 мск) уровень реки находился на отметке 631 сантиметр. Таким образом, он поднялся на 15 сантиметров за два часа. Губернатор региона Вадим Шумков предупреждал, что при шести метрах начнётся подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега. В Уралгидрометцентре прогнозируют затопление прибрежных территорий в Кургане 15–18 апреля. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуировали, 885 граждан в настоящее время находятся в пунктах временного размещения.