В Курганской области свыше 300 жилых домов остаются затопленными
Паводок в Курганской области. Обложка © Telegram / МЧС Курганской области
Более 300 домов и свыше 570 приусадебных участков подтоплены из-за паводка в Курганской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
"По состоянию на 15 апреля остаются затопленными в пяти муниципальных округах (Белозерском, Притобольном, Звериноголовском, Куртамышском, Кетовском) 309 жилых домов, 571 приусадебный участок", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в Притобольном МО, в населённом пункте Плотниково, за прошедшие сутки от воды освободился один приусадебный участок. Также в МЧС отметили, что интенсивный рост уровня воды продолжится в ближайшие дни на реке Тоболе у Кургана. В связи с этим ожидается продолжение подтопления жилых домов и приусадебных участков в ряде населённых пунктов.
"В связи с прохождением волны увеличенных пропусков с расположенных выше Троицкого и Каратомарского водохранилищ… ожидается интенсивный рост уровня воды с динамикой плюс 25–80 см", — сказано в сообщении ведомства.
Так, в зону дальнейшего подтопления попадают населённые пункты Мочалово, Плотниково, Ялым, Глядянское Притобольного муниципального округа, а также ожидается подтопление домов и приусадебных участков в Кургане: в микрорайонах Тополя, Смолино, Затобольном, Нижняя Утятка, Старокомогоровка, Черемухово, Осиновка, Чернышово и населённых пунктах Темляково, Новая Затобольная, Бараба, Лаптево, Крюково, Лесниково Кетовского муниципального округа.
Напомним, что прямо сейчас в Курганской области местные жители пытаются спастись от паводков. Так, пару дней назад глава региона Вадим Шумков предупредил, что на Курган надвигается волна длиной 30–50 километров. А до этого глава Минздрава Михаил Мурашко провёл совещание с руководством Департамента здравоохранения Курганской области по вопросу оказания помощи во время паводков. Помимо того, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил о том, что паводок в Кургане уже выходит на пик.