В Курганской области свыше 300 жилых домов остаются затопленными

Более 300 домов и свыше 570 приусадебных участков подтоплены из-за паводка в Курганской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"По состоянию на 15 апреля остаются затопленными в пяти муниципальных округах (Белозерском, Притобольном, Звериноголовском, Куртамышском, Кетовском) 309 жилых домов, 571 приусадебный участок", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в Притобольном МО, в населённом пункте Плотниково, за прошедшие сутки от воды освободился один приусадебный участок. Также в МЧС отметили, что интенсивный рост уровня воды продолжится в ближайшие дни на реке Тоболе у Кургана. В связи с этим ожидается продолжение подтопления жилых домов и приусадебных участков в ряде населённых пунктов.

"В связи с прохождением волны увеличенных пропусков с расположенных выше Троицкого и Каратомарского водохранилищ… ожидается интенсивный рост уровня воды с динамикой плюс 25–80 см", — сказано в сообщении ведомства.