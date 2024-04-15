"Достиг своего апогея": Жителей Кургана предупредили о пике паводка

"В Звериноголовском, селе в Курганской области, уже ситуация приходит в норму, там уровень воды стал ниже на 24 сантиметра. Это значит, что до Кургана дошёл гребень паводка, то есть наступает пик. За последние сутки в областном центре уровень воды повысился на 75 сантиметров и достиг своего апогея. Сугробы все растаяли, земля впитала всё, что можно", — пояснил Тишковец.