"Достиг своего апогея": Жителей Кургана предупредили о пике паводка
Синоптик Тишковец: В Кургане произойдёт пик паводка
В Кургане паводок выходит на пик, предупредил Ura.ru ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В Звериноголовском, селе в Курганской области, уже ситуация приходит в норму, там уровень воды стал ниже на 24 сантиметра. Это значит, что до Кургана дошёл гребень паводка, то есть наступает пик. За последние сутки в областном центре уровень воды повысился на 75 сантиметров и достиг своего апогея. Сугробы все растаяли, земля впитала всё, что можно", — пояснил Тишковец.
Как ранее писал Life.ru, в Курганской области наблюдаются паводки. Глава региона Вадим Шумков утверждал, что сброс воды с водохранилищ Казахстана всё ещё сильно превышает норму, а к областному центру надвигается волна длиной 30–50 километров. Кроме того, 14 апреля уровень воды в реке Тоболе в Кургане за несколько часов повысился на четверть метра — на тот момент он достиг отметки 532 сантиметра.
Life.ru / Андрей Тишин