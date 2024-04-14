Уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся до 532 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол в Кургане за два часа поднялся на 25 сантиметров, сообщил губернатор области Вадим Шумков. На данный момент он составляет 532 сантиметра.

Работа спасателей в зоне подтопления в Курганской области. Видео © Telegram / МЧС Курганской области

"Зарядил дождь, что даёт дополнительный приток воды, осложняет эвакуацию и создаёт дополнительные неудобства. Очень сложная ситуация с подъёмом воды прогнозируется на эту ночь", — написал он в телеграм-канале.

Глава региона призвал жителей немедленно покинуть подтопляемые территории, ситуация может резко ухудшиться. По его словам, при подходе воды в домах будут заранее отключать свет.