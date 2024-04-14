Уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся до 532 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол в Кургане за два часа поднялся на 25 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол в Кургане за два часа поднялся на 25 сантиметров, сообщил губернатор области Вадим Шумков. На данный момент он составляет 532 сантиметра.
Работа спасателей в зоне подтопления в Курганской области. Видео © Telegram / МЧС Курганской области
"Зарядил дождь, что даёт дополнительный приток воды, осложняет эвакуацию и создаёт дополнительные неудобства. Очень сложная ситуация с подъёмом воды прогнозируется на эту ночь", — написал он в телеграм-канале.
Глава региона призвал жителей немедленно покинуть подтопляемые территории, ситуация может резко ухудшиться. По его словам, при подходе воды в домах будут заранее отключать свет.
Напомним, прямо сейчас в Курганской области бушуют паводки. Как предупреждал Вадим Шумков, сброс воды с водохранилищ Казахстана по-прежнему серьёзно превышает норму, а на город надвигается волна длиной 30–50 километров. Вода уже пришла в населённые пункты Притобольного района области.
Telegram / МЧС Курганской области