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14 апреля, 10:58

Уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся до 532 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол в Кургане за два часа поднялся на 25 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол в Кургане за два часа поднялся на 25 сантиметров, сообщил губернатор области Вадим Шумков. На данный момент он составляет 532 сантиметра.

Работа спасателей в зоне подтопления в Курганской области. Видео © Telegram / МЧС Курганской области

"Зарядил дождь, что даёт дополнительный приток воды, осложняет эвакуацию и создаёт дополнительные неудобства. Очень сложная ситуация с подъёмом воды прогнозируется на эту ночь", — написал он в телеграм-канале.

Глава региона призвал жителей немедленно покинуть подтопляемые территории, ситуация может резко ухудшиться. По его словам, при подходе воды в домах будут заранее отключать свет.

МЧС прогнозирует пик паводка в Кургане на 14–15 апреля
МЧС прогнозирует пик паводка в Кургане на 14–15 апреля

Напомним, прямо сейчас в Курганской области бушуют паводки. Как предупреждал Вадим Шумков, сброс воды с водохранилищ Казахстана по-прежнему серьёзно превышает норму, а на город надвигается волна длиной 30–50 километров. Вода уже пришла в населённые пункты Притобольного района области.

Обложка ©

Telegram / МЧС Курганской области

Матвей Шандрыголов
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