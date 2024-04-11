МЧС прогнозирует пик паводка в Кургане на 14–15 апреля

В Курганской области сохраняется интенсивный рост уровней воды в реке Тобол, в областном центре пик паводка ожидается 14–15 апреля. Об этом сообщил областной главк МЧС РФ.

По данным спасателей, эвакуировано уже более шести тысяч человек. В пунктах временного размещения сейчас пребывает 820 граждан, в том числе 281 ребёнок. Для людей организовано горячее питание, с ними дежурят медики, психологи, правоохранители. В общей сложности в регионе развёрнуто 99 пунктов временного размещения на базе различных учреждений социальной сферы.