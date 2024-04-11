МЧС прогнозирует пик паводка в Кургане на 14–15 апреля
В Курганской области сохраняется интенсивный рост уровней воды в реке Тобол, в областном центре пик паводка ожидается 14–15 апреля. Об этом сообщил областной главк МЧС РФ.
"Вода движется в сторону Притобольного, Кетовского, Белозерского районов и Кургана", — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
По данным спасателей, эвакуировано уже более шести тысяч человек. В пунктах временного размещения сейчас пребывает 820 граждан, в том числе 281 ребёнок. Для людей организовано горячее питание, с ними дежурят медики, психологи, правоохранители. В общей сложности в регионе развёрнуто 99 пунктов временного размещения на базе различных учреждений социальной сферы.
"В регион по поручению главы МЧС России прибыли спасатели МЧС России из Ивановской, Свердловской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Наращивание группировки продолжается", — информировал местный главк МЧС.
Ранее Life.ru писал, что сложная ситуация из-за паводков сложилась в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. В Кремле отметили, что президент РФ Владимир Путин следит за обстановкой в регионах. Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что правительство незамедлительно выделит средства для восстановления пострадавших областей.
Telegram / МЧС Курганской области