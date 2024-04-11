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11 апреля, 04:10

Уровень воды в реке Тобол в Кургане за ночь увеличился на 8 см

Посёлок Звериноголовский. Обложка © Telegram / СилаVправде (V. Шумков)

Посёлок Звериноголовский. Обложка © Telegram / СилаVправде (V. Шумков)

Уровень реки Тобол в Кургане достиг отметки 383 см. Об этом в телеграм-канале сообщило Правительство Курганской области.

"Уровень воды в Кургане на 08:00 (06:00 мск) составляет 383 см — плюс 8 см за ночь", — говорится в сообщении.

А в селе Звериноголовском уровень достиг 1008 см — это рост на восемь сантиметров за шесть часов.

Пик половодья в Московском регионе пройден
Пик половодья в Московском регионе пройден

А ранее глава Минздрава Михаил Мурашко провёл совещание с руководством Департамента здравоохранения Курганской области по вопросу оказания помощи во время паводков. Он поручил принять исчерпывающие меры по бесперебойному оказанию всех видов медицинской помощи, а также по лекарственному обеспечению жителей региона.

Лариса Сафронова
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