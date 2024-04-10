Пик половодья в Московском регионе пройден

Пик половодья в Москве и области миновал, водохранилища заполнены на 80% в среднем. Такое заявление сделал заместитель мэра столицы Пётр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства зафиксировали снижение объёма талых вод, приходящих в водохранилища с водосборной территории. Это означает, что пик половодья пройден, по нашим оценкам, оно продлится ещё одну-две недели. В настоящее время продолжается плавное наполнение водохранилищ, объём талого стока находится на уровне многолетних значений", — объяснил он в беседе с ТАСС.

Собеседник агентства добавил, что пропуск половодья в Москве и области проходит штатно. К нему готовились заранее: запасы снега мониторились, а на хранилищах воды, гидроузлах, станциях водоподготовки, канализационных сооружениях и объектах городской водосточный системы были проведены все необходимые мероприятия. Кроме того, был утверждён специальный документ, в котором регламентировались зоны ответственности специальных служб. Также специалисты разработали подробный алгоритм мер при прохождении половодья, включавший в себя и обмен оперативной информацией о развитии гидрологической обстановки.