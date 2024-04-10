Пик половодья в Московском регионе пройден
Заммэра Москвы Бирюков сообщил о пройденном пике весеннего половодья в регионе
Пик половодья в Москве и области миновал, водохранилища заполнены на 80% в среднем. Такое заявление сделал заместитель мэра столицы Пётр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства зафиксировали снижение объёма талых вод, приходящих в водохранилища с водосборной территории. Это означает, что пик половодья пройден, по нашим оценкам, оно продлится ещё одну-две недели. В настоящее время продолжается плавное наполнение водохранилищ, объём талого стока находится на уровне многолетних значений", — объяснил он в беседе с ТАСС.
Собеседник агентства добавил, что пропуск половодья в Москве и области проходит штатно. К нему готовились заранее: запасы снега мониторились, а на хранилищах воды, гидроузлах, станциях водоподготовки, канализационных сооружениях и объектах городской водосточный системы были проведены все необходимые мероприятия. Кроме того, был утверждён специальный документ, в котором регламентировались зоны ответственности специальных служб. Также специалисты разработали подробный алгоритм мер при прохождении половодья, включавший в себя и обмен оперативной информацией о развитии гидрологической обстановки.
Вместе с тем Бирюков напомнил, что подача воды в Московский регион осуществляется с помощью 15 водохранилищ в составе Москворецко-Вазузской и Волжской систем, а общая площадь территории сбора воды превышает 50 тысяч квадратных километров. Запасы могут пополняться только естественным путём — за счёт притока, основная масса которого формируется именно во время половодья и дождевых паводков весной.
При этом ситуация с паводками в других регионах России обстоит намного хуже. Как рассказывал Life.ru, из-за разбушевавшейся стихии страдают, например, Курганская, Тюменская и Оренбургская области, где количество подтопленных домов уже превысило 10 тысяч. Как заявляли в Кремле, ситуация остаётся в центре внимания президента. Недавно Путин командировал в Оренбуржье министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, а сегодня утром глава МЧС выехал в подверженный паводку район Тюменской области. При этом планов по посещению зоны паводков у главы государства пока нет.
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