Песков: Путин пока не планирует отправляться в зону паводков
Обстановка в Орске Оренбургской области. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
В графике президента России Владимира Путина пока нет поездок в зону паводков. Однако глава государства будет и дальше координировать ветви власти, чтобы справиться со стихийным бедствием, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Путин на месте, постоянно получает информацию, координирует работу всех ветвей власти. Пока точных каких-то данных о возможном посещении [зоны паводков] нет", — заявил журналистам его пресс-секретарь.
Как уже рассказывал Life.ru, этой весной от паводков страдают сразу несколько российских регионов. Так, например, неблагоприятная ситуация сложилась в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях: там стихия разбушевалась больше всего. В первой подтоплены более десяти тысяч домов. Как заявляли в Кремле, ситуация остаётся в центре внимания президента. Путин уже командировал в Оренбуржье министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина. А сегодня утром глава МЧС выехал в подверженный паводку район Тюменской области.