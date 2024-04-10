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10 апреля, 10:08

Песков: Путин пока не планирует отправляться в зону паводков

Обстановка в Орске Оренбургской области. Фото © Life.ru / Андрей Тишин

Обстановка в Орске Оренбургской области. Фото © Life.ru / Андрей Тишин

В графике президента России Владимира Путина пока нет поездок в зону паводков. Однако глава государства будет и дальше координировать ветви власти, чтобы справиться со стихийным бедствием, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Путин на месте, постоянно получает информацию, координирует работу всех ветвей власти. Пока точных каких-то данных о возможном посещении [зоны паводков] нет", — заявил журналистам его пресс-секретарь.

Эксперт объяснил, почему было нельзя предугадать масштаб паводков в России
Эксперт объяснил, почему было нельзя предугадать масштаб паводков в России

Как уже рассказывал Life.ru, этой весной от паводков страдают сразу несколько российских регионов. Так, например, неблагоприятная ситуация сложилась в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях: там стихия разбушевалась больше всего. В первой подтоплены более десяти тысяч домов. Как заявляли в Кремле, ситуация остаётся в центре внимания президента. Путин уже командировал в Оренбуржье министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина. А сегодня утром глава МЧС выехал в подверженный паводку район Тюменской области.

Александр Юнашев
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