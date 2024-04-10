Глава МЧС России выехал в подверженный паводку район Тюменской области

Паводков в Тюменской области ожидают через 3–5 дня. В регионе создана группировка из более чем 12 тысяч человек и 3 тысяч единиц техники, в её задачи входит сведение ущерба от половодья к минимуму и ликвидация его последствий. Цель прибытия министра — личный контроль за проведением и достаточностью противопаводковых мер в регионе.