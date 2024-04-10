Глава МЧС России выехал в подверженный паводку район Тюменской области
Глава МЧС России и тюменский губернатор Моор выехали в Ялуторовский район
Глава МЧС России Александр Куренков. Фото © МЧС России
Глава российского Министерства чрезвычайных ситуаций Александр Куренков и губернатор Тюменской области Александр Моор отправились в Ялуторовский район, где из-за весеннего половодья началось подтопление. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
"Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Тюменской области Александр Моор выехали в Ялуторовский район, подверженный подтоплению в результате прохождения весеннего половодья", — говорится в публикации ведомства.
Паводков в Тюменской области ожидают через 3–5 дня. В регионе создана группировка из более чем 12 тысяч человек и 3 тысяч единиц техники, в её задачи входит сведение ущерба от половодья к минимуму и ликвидация его последствий. Цель прибытия министра — личный контроль за проведением и достаточностью противопаводковых мер в регионе.
Ранее президент России Владимир Путин в формате телефонной связи обсудил с главами Тюменской и Курганской областей ситуацию с паводками. Глава государства указал на то, что затопления будут неизбежны из-за аномального уровня воды и поручил руководителям регионов принять меры заранее.