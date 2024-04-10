Песков: Ситуация с паводком требует энергичных усилий на всех уровнях власти
Аномальный паводок в России. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
Прогноз по паводкам остаётся неблагоприятным и требует усилий от представителей всех уровней власти для оказания помощи людям. Об этом заявил в беседе с журналистами в среду, 10 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он констатировал, что большая вода приходит в новые регионы — Курганская область, Тюменская область.
"Очень много прогнозов выдаётся и по линии МЧС, и по линии нашего штаба. Пока прогноз неблагоприятный. Уровень воды продолжает расти", — отметил представитель Кремля, назвав ситуацию "весьма и весьма напряжённой".
Ранее президент России Владимир Путин в формате телефонной связи обсудил с главами Тюменской и Курганской областей ситуацию с паводками. Глава государства указал на то, что затопления будут неизбежны из-за аномального уровня воды, и поручил руководителям регионов принять меры заранее.