Песков: Ситуация с паводком требует энергичных усилий на всех уровнях власти

Прогноз по паводкам остаётся неблагоприятным и требует усилий от представителей всех уровней власти для оказания помощи людям. Об этом заявил в беседе с журналистами в среду, 10 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он констатировал, что большая вода приходит в новые регионы — Курганская область, Тюменская область.

"Очень много прогнозов выдаётся и по линии МЧС, и по линии нашего штаба. Пока прогноз неблагоприятный. Уровень воды продолжает расти", — отметил представитель Кремля, назвав ситуацию "весьма и весьма напряжённой".