Мурашко провёл совещание по оказанию медпомощи в Кургане в условиях паводка

Глава Минздрава Михаил Мурашко провёл совещание с руководством Департамента здравоохранения Курганской области по вопросу оказания помощи во время паводков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Правительства России.

"Глава Минздрава поручил принять исчерпывающие меры по бесперебойному оказанию всех видов медицинской помощи, а также по лекарственному обеспечению жителей региона. Для этого в регионе разработаны планы маршрутизации пациентов на случай подтопления тех или иных медицинских объектов", — добавили в ведомстве.