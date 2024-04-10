Мурашко провёл совещание по оказанию медпомощи в Кургане в условиях паводка
Глава Минздрава Михаил Мурашко провёл совещание с руководством Департамента здравоохранения Курганской области по вопросу оказания помощи во время паводков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Правительства России.
"Глава Минздрава поручил принять исчерпывающие меры по бесперебойному оказанию всех видов медицинской помощи, а также по лекарственному обеспечению жителей региона. Для этого в регионе разработаны планы маршрутизации пациентов на случай подтопления тех или иных медицинских объектов", — добавили в ведомстве.
В пресс-службе также отметили, что при необходимости в регион направят медиков и поставки с лекарствами. Кроме того, там рассказали, что подъём уровня воды в реке Тоболе не скажется на работе медицинских учреждений. В регион отправили дополнительные вакцины от инфекционных заболеваний.
Ранее Life.ru писал, что в Курганской области более 60 населённых пунктов могут быть подтоплены из-за паводка. Позже губернатор региона Вадим Шумков сообщил о том, что власти ввели режим ЧС регионального уровня. Жителей призвали сделать запас воды. В зоне подтопления в регионе могут находиться 19 тысяч человек.
ТАСС / Сорокин Донат