Силуанов: Деньги пострадавшим от половодья регионам будут немедленно выделены
Ситуация в Оренбурге, СНТ "Дубки". Обложка © Life.ru / Илья Исаев
Правительство Российской Федерации незамедлительно выделит средства для восстановления пострадавших от паводков регионов. Как заявил министр финансов России Антон Силуанов, для этого есть резервы.
"Расчёты готовятся, деньги будут незамедлительно выделены, ресурсы в резервном фонде есть", — сказал он на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по ситуации с паводками в российских регионах.
Напомним, сложная ситуация из-за паводков сложилась в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. При этом в Кремле отметили, что президент РФ Владимир Путин следит за обстановкой в регионах и уже командировал в Оренбуржье главу Минстроя Файзуллина. Также туда прибыл глава МЧС РФ. Как заявил губернатор региона, сейчас сумма ущерба, предварительно, оценивается в 40 миллиардов рублей. Известно, что пострадавшие от паводков написали уже около 14,5 тысячи заявлений на выплаты.