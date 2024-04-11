Силуанов: Деньги пострадавшим от половодья регионам будут немедленно выделены

Правительство Российской Федерации незамедлительно выделит средства для восстановления пострадавших от паводков регионов. Как заявил министр финансов России Антон Силуанов, для этого есть резервы.

"Расчёты готовятся, деньги будут незамедлительно выделены, ресурсы в резервном фонде есть", — сказал он на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по ситуации с паводками в российских регионах.