Губернатор Оренбуржья назвал сумму ущерба от паводков на совещании с Путиным

Общий ущерб от паводка в Оренбуржье, по предварительным подсчётам, превышает 40 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, выступая с докладом перед президентом России Владимиром Путиным.

"По предварительной оценке ущерба — сумма превышает 40 миллиардов рублей. Но это предварительно, так как вода ещё не отошла, и к полноценной оценке ущерба мы не приступили. В Оренбурге и Орске, несмотря на все сложности, все системы жизнеобеспечения работают", — сказал он на совещании по паводковой ситуации в регионах.