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11 апреля, 14:08

Губернатор Оренбуржья назвал сумму ущерба от паводков на совещании с Путиным

Паслер: Общий ущерб от паводка в Оренбуржье превышает 40 миллиардов рублей

Общий ущерб от паводка в Оренбуржье, по предварительным подсчётам, превышает 40 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, выступая с докладом перед президентом России Владимиром Путиным.

"По предварительной оценке ущерба — сумма превышает 40 миллиардов рублей. Но это предварительно, так как вода ещё не отошла, и к полноценной оценке ущерба мы не приступили. В Оренбурге и Орске, несмотря на все сложности, все системы жизнеобеспечения работают", — сказал он на совещании по паводковой ситуации в регионах.

По словам губернатора, в целом паводковая ситуация достигла пика. Уровень воды в реке Урал уже побил рекорд — 10,87 метра, при этом вода всё ещё не перестаёт прибывать. Тем временем в Орске ситуация стабилизировалась, за сутки вода сошла ещё на 14 сантиметров. Глава области добавил, что в регионе остаётся подтоплено 11 972 жилых дома и более 14 тысяч приусадебных участков.

Глава МЧС России Куренков посетил колл-центр в зоне ЧС в Оренбургской области
Глава МЧС России Куренков посетил колл-центр в зоне ЧС в Оренбургской области

Напомним, в Оренбургской области до сих пор введён режим ЧС на фоне мощнейшего за историю региона паводка. Паслер назвал это стихийное бедствие самым многоводным за всю историю региона. Life.ru публиковал видеозаписи с затопленных стихийным бедствием участков. Как заявляли в Кремле, ситуация остаётся в центре внимания президента РФ Владимира Путина. Кстати, сегодня ночью специальный борт МЧС доставил в область 35 тонн гуманитарного груза.

Обложка ©

ТАСС / Кирилл Лебеде

Александр Юнашев
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