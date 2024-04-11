Губернатор Оренбуржья назвал сумму ущерба от паводков на совещании с Путиным
Паслер: Общий ущерб от паводка в Оренбуржье превышает 40 миллиардов рублей
Общий ущерб от паводка в Оренбуржье, по предварительным подсчётам, превышает 40 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, выступая с докладом перед президентом России Владимиром Путиным.
"По предварительной оценке ущерба — сумма превышает 40 миллиардов рублей. Но это предварительно, так как вода ещё не отошла, и к полноценной оценке ущерба мы не приступили. В Оренбурге и Орске, несмотря на все сложности, все системы жизнеобеспечения работают", — сказал он на совещании по паводковой ситуации в регионах.
По словам губернатора, в целом паводковая ситуация достигла пика. Уровень воды в реке Урал уже побил рекорд — 10,87 метра, при этом вода всё ещё не перестаёт прибывать. Тем временем в Орске ситуация стабилизировалась, за сутки вода сошла ещё на 14 сантиметров. Глава области добавил, что в регионе остаётся подтоплено 11 972 жилых дома и более 14 тысяч приусадебных участков.
Напомним, в Оренбургской области до сих пор введён режим ЧС на фоне мощнейшего за историю региона паводка. Паслер назвал это стихийное бедствие самым многоводным за всю историю региона. Life.ru публиковал видеозаписи с затопленных стихийным бедствием участков. Как заявляли в Кремле, ситуация остаётся в центре внимания президента РФ Владимира Путина. Кстати, сегодня ночью специальный борт МЧС доставил в область 35 тонн гуманитарного груза.
ТАСС / Кирилл Лебеде