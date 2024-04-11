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11 апреля, 13:37

Глава МЧС России Куренков посетил колл-центр в зоне ЧС в Оренбургской области

Глава МЧС России Александр Куренков посетил колл-центр в зоне ЧС в Оренбуржье. Как сообщили в министерстве, в центре уже обработали более 1500 звонков. Жители региона могут позвонить и задать вопросы, связанные с паводковой ситуацией, а также оставить заявки на оказание помощи.

Глава МЧС России посетил колл-центр в зоне чрезвычайной ситуации в Оренбуржье. Видео © Telegram / МЧС России

"Специалисты принимают все обращения, сортируют их и передают информацию профильным специалистам для оперативного реагирования и обратной связи. Очень важно, что ни один вопрос не остаётся без внимания и люди получают информационную поддержку", — отметил Куренков.

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Напомним, в Оренбургской области до сих сохраняется непростая обстановка на фоне мощнейшего паводка, который стал самым сильным за всю историю наблюдений в регионе. На прошлой неделе под воду начали уходить более 10 тысяч домов. Life.ru публиковал видеозаписи с затопленных стихийным бедствием участков. 7 апреля Куренков прибыл в область. По данным региональных властей, пик половодья прошёл 10 апреля. Сегодня ночью специальный борт МЧС доставил в Оренбуржье 35 тонн гуманитарного груза для пострадавших от паводков.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Александра Мышляева
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