Глава МЧС России Куренков посетил колл-центр в зоне ЧС в Оренбургской области

Глава МЧС России Александр Куренков посетил колл-центр в зоне ЧС в Оренбуржье. Как сообщили в министерстве, в центре уже обработали более 1500 звонков. Жители региона могут позвонить и задать вопросы, связанные с паводковой ситуацией, а также оставить заявки на оказание помощи.