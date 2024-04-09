Глава МЧС РФ вновь прибыл в Оренбуржье для работы на месте подтопления
МЧС России сообщило о прибытии главы ведомства Куренкова в Оренбургскую область
МЧС России сообщило о прибытии главы ведомства Александра Куренкова в Оренбургскую область. Сообщение об этом появилось утром 9 апреля в официальном телеграм-канале аварийно-спасательной службы.
В сообщении говорится, что генерал совершит облёт подтопленных территорий, обсудит обстановку и её возможное развитие с местными властями. Стоит отметить, что до этого Куренков посещал пострадавшее от паводков Оренбуржье в прошлое воскресенье, 7 апреля.
Напомним, 5 апреля на Оренбургскую область обрушился сильнейший за всю историю региона паводок. Изначально власти зафиксировали на дамбе в городе Орске два прорыва, а на следующий день — ещё один. Глава региона Денис Паслер назвал паводок 2024 года самым многоводным за всю историю Оренбуржья. Тем временем в Оренбурге для защиты от паводка возводят искусственную насыпь. В настоящее время ситуация с паводком остаётся критической. Также сообщалось, что пик паводка прогнозируется к 10 апреля.
Telegram / МЧС России