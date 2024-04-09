Глава МЧС РФ вновь прибыл в Оренбуржье для работы на месте подтопления

МЧС России сообщило о прибытии главы ведомства Александра Куренкова в Оренбургскую область. Сообщение об этом появилось утром 9 апреля в официальном телеграм-канале аварийно-спасательной службы.

В сообщении говорится, что генерал совершит облёт подтопленных территорий, обсудит обстановку и её возможное развитие с местными властями. Стоит отметить, что до этого Куренков посещал пострадавшее от паводков Оренбуржье в прошлое воскресенье, 7 апреля.