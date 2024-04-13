Вода начала затапливать сёла Курганской области, жителей призвали к эвакуации

Вода начала затапливать улицы нескольких населённых пунктов Притобольного района Курганской области, в настоящее время ведётся эвакуация местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

"Внимание жителей села Межборного, села Утятского, села Нагорского. Уважаемые земляки! В настоящее время идёт превентивная эвакуация, так как вода уже заходит на улицы. Незамедлительно эвакуируйтесь", — говорится в сообщении.

Сельчан просят забрать с собой документы, удостоверяющие личность, необходимые вещи, лекарства, позаботиться о сохранности ценных вещей и имущества, а также не оставлять в подтопляемых домах животных. Кроме того, власти предупредили об опасности жителей сёл Плотниково, Ялым, Нижнеберёзово, Глядянское, деревень Подгорной, Арсеновки и посёлка Водного, которые тоже находятся в зоне подтопления и затопления. Им также настоятельно рекомендовали эвакуироваться заранее.