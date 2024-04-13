На Курган надвигается волна длиной 30–50 километров, в городе звучит сирена

Сброс воды с водохранилищ Казахстана по-прежнему серьёзно превышает норму. Об этом рассказал на встрече с населением и сотрудниками МЧС России губернатор Курганской области Вадим Шумков. По его словам, на Курган надвигается волна длиной 30–50 километров.

"Вода идёт в виде змеи: есть голова паводка, есть хвост паводка. Голова паводка проходит Притобольный район, двигается в сторону Кургана. Длина 30–50 километров, масса воды очень большая", — отметил Шумков.

Он также предупредил, что в связи с паводком под угрозой подтопления находится правобережная часть Кургана с СНТ и расположенными там микрорайонами. Более того, в случае превышения уровня воды, если дамба не выдержит, под угрозой подтопления или затопления может оказаться и центральная часть города. В частности Восточный и Кулацкий микрорайоны, добавил Шумков.

Согласно свежим данным МЧС, в Курганской области подтоплены 269 домов и 409 приусадебных участков, один мост и семь участков дорог. Из ряда районов эвакуированы свыше 7,1 тысячи человек, 885 из них сейчас находятся в пунктах временного размещения. В настоящее время эвакуация местных жителей продолжается. Прямо сейчас в Кургане звучит сирена — людей призывают срочно покинуть свои дома.

До этого стало известно, что в охваченную паводком Курганскую область по поручению президента России Владимира Путина прибыл глава Минстроя Ирек Файзуллин. Общаясь с местными жителями, министр отметил, что будут приняты соответствующие меры поддержки по ликвидации ущерба.