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13 апреля, 09:47

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин прибыл в Курганскую область

Ирек Файзуллин. Обложка © Telegram / Минстрой России

Ирек Файзуллин. Обложка © Telegram / Минстрой России

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин прибыл в Курганскую область, сообщили в пресс-службе главы ведомства. Он назвал адекватными меры, принимаемые местными властями.

"По поручению президента [Владимира Путина] прибыл в Курганскую область. Вижу, все те меры, которые региональное правительство и команда губернатора осуществляют, адекватны текущей ситуации", — приводятся слова министра в сообщении.

Глава ведомства отметил, что федеральные власти примут необходимые меры поддержки. Самым главным в текущей ситуации он назвал "не потерять людей".

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Напомним, в ряде регионов России сложилась сложная паводковая ситуации. В частности, стихия ударила по Оренбургской, Курганской и Тюменской областям. Как подчёркивали в Кремле, Владимир Путин следит за обстановкой на местах. В свою очередь правительство обязуется незамедлительно выделить средства на восстановление регионов. Тем временем в Кургане считают, что пик паводка может прийтись на 14–15 апреля.

Матвей Константинов
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