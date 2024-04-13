Глава Минстроя России Ирек Файзуллин прибыл в Курганскую область

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин прибыл в Курганскую область, сообщили в пресс-службе главы ведомства. Он назвал адекватными меры, принимаемые местными властями.

"По поручению президента [Владимира Путина] прибыл в Курганскую область. Вижу, все те меры, которые региональное правительство и команда губернатора осуществляют, адекватны текущей ситуации", — приводятся слова министра в сообщении.