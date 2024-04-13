Глава Минстроя России Ирек Файзуллин прибыл в Курганскую область
Ирек Файзуллин. Обложка © Telegram / Минстрой России
Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин прибыл в Курганскую область, сообщили в пресс-службе главы ведомства. Он назвал адекватными меры, принимаемые местными властями.
"По поручению президента [Владимира Путина] прибыл в Курганскую область. Вижу, все те меры, которые региональное правительство и команда губернатора осуществляют, адекватны текущей ситуации", — приводятся слова министра в сообщении.
Глава ведомства отметил, что федеральные власти примут необходимые меры поддержки. Самым главным в текущей ситуации он назвал "не потерять людей".
Напомним, в ряде регионов России сложилась сложная паводковая ситуации. В частности, стихия ударила по Оренбургской, Курганской и Тюменской областям. Как подчёркивали в Кремле, Владимир Путин следит за обстановкой на местах. В свою очередь правительство обязуется незамедлительно выделить средства на восстановление регионов. Тем временем в Кургане считают, что пик паводка может прийтись на 14–15 апреля.