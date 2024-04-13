Жителей двух российских регионов предупредили о риске повторения судьбы Оренбуржья
Полпред Якушев: В Кургане и Тюмени паводок может побить исторические максимумы
Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев дал оценку надвигающемуся паводку в Курганской и Тюменской областях. По его словам, в городах идёт активная подготовка к выходу рек из берегов с учётом прошлого исторического максимума. Впрочем, не исключено, что этот показатель в 2024 году будет обновлён, рассказал чиновник Ura.ru.
Якушев подчеркнул, что работа ведётся сразу в двух направлениях. Одновременно с созданием защитных сооружений и отсыпкой дамб осуществляется оповещение и подготовка жителей к эвакуации на случай, если попытки совладать со стихией не увенчаются успехом.
"Все дамбы, что защищают наши города, спроектированы с учётом последнего исторического максимума. Но сейчас даются разные прогнозы, в том числе, что прошлые максимумы будут превышены. Никто не может сказать насколько: мы имеем дело со стихией. Сейчас все делают максимум для защиты, организована большая круглосуточная работа", — рассказал полпред.
Якушев добавил, что максимальный приток воды в Кургане ожидается в начале следующей недели. Для защиты города мобилизованы не только местные ресурсы: техника прибывает из соседних Свердловской и Челябинской областей. Вклад вносят и добровольцы.
А тем временем уровень воды в Урале поднялся до рекордных 1143 сантиметров, вынудив оренбургские власти начать эвакуацию жителей города из зоны подтопления. Пик паводка пришёлся на 12 апреля, но уже через два дня уровень воды пойдёт на спад, ожидают в администрации.
ТАСС / Донат Сорокин