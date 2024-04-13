Жителей двух российских регионов предупредили о риске повторения судьбы Оренбуржья

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев дал оценку надвигающемуся паводку в Курганской и Тюменской областях. По его словам, в городах идёт активная подготовка к выходу рек из берегов с учётом прошлого исторического максимума. Впрочем, не исключено, что этот показатель в 2024 году будет обновлён, рассказал чиновник Ura.ru.

Якушев подчеркнул, что работа ведётся сразу в двух направлениях. Одновременно с созданием защитных сооружений и отсыпкой дамб осуществляется оповещение и подготовка жителей к эвакуации на случай, если попытки совладать со стихией не увенчаются успехом.

"Все дамбы, что защищают наши города, спроектированы с учётом последнего исторического максимума. Но сейчас даются разные прогнозы, в том числе, что прошлые максимумы будут превышены. Никто не может сказать насколько: мы имеем дело со стихией. Сейчас все делают максимум для защиты, организована большая круглосуточная работа", — рассказал полпред.