Уровень реки в Оренбурге вырос, но власти прогнозируют близкий уход воды
Заммэра Оренбурга Кудинов: Уровень воды в реке Урал снизится через два дня
Река Урал в Оренбурге поднялась до 1120 сантиметров. Пик паводка ожидается в пятницу, 12 апреля. Об этом сообщил журналистам первый заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов.
"По прогнозам, которые даёт Росгидрометцентр, сегодня в Оренбурге будет пик. И после этого стабильное состояние [уровня воды] ещё два дня, после чего начнёт снижаться", — объяснил представитель власти.
По его словам, за ночь в городе затопило ещё 900 приусадебных участков и 361 дом, 99 жителей были эвакуированы.
Напомним, в Оренбургской области действует режим ЧС из-за масштабных паводков. Предварительно, ущерб, нанесённый стихией, составляет 40 миллиардов рублей. В ночь на 11 апреля специальный борт МЧС доставил в регион 35 тонн гуманитарного груза. Через портал госуслуг уже поступило более 14,5 тысячи заявлений на получение выплат. По словам мэра города Орска Василия Козупицы, ущерб после наводнения будет возмещаться по рыночной цене квадратного метра.
Life.ru / Андрей Тишин