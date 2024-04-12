Уровень реки в Оренбурге вырос, но власти прогнозируют близкий уход воды

Река Урал в Оренбурге поднялась до 1120 сантиметров. Пик паводка ожидается в пятницу, 12 апреля. Об этом сообщил журналистам первый заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов.

"По прогнозам, которые даёт Росгидрометцентр, сегодня в Оренбурге будет пик. И после этого стабильное состояние [уровня воды] ещё два дня, после чего начнёт снижаться", — объяснил представитель власти.