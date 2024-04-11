"Не тяните!": Путин поручил заранее думать о восстановлении жилья после паводков Путин: Надо заранее думать о восстановлении жилья в подтопленных регионах РФ 11 апреля, 14:40 Паводок в Орске. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Президент РФ Владимир Путин призвал чиновников заблаговременно подготовиться к восстановительным работам в затопленных регионах России. Об этом глава государства сказал на совещании по ВКС по итогам доклада министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина о ситуации с паводками.

"Смотрите, где-то вода не пришла ещё, где-то она ещё не ушла, но уже сейчас нужно думать о восстановлении жилья. Прежде всего жилья, но и инфраструктуры, конечно. Поэтому не тяните, пожалуйста, заранее к этому подготовьтесь, заранее", — отметил Путин.

Напомним, губернатор Оренбургской области Денис Паслер, выступая с докладом перед президентом России Владимиром Путиным, заявил, что общий ущерб от паводков в Оренбуржье превышает 40 миллиардов рублей. Сейчас, по словам Паслера, уровень воды в реке Урал достиг отметки 10,87 метра, что является рекордом в регионе.

Авторы Татьяна Миссуми