"Положение критическое!": Мэр Оренбурга обратился к горожанам на фоне звуков сирен

В Оренбурге зазвучала сирена из-за опасной ситуации с паводком, идёт эвакуация ЖК "Гранд-парк", посёлков им. Куйбышева и Солнечного, 23-го микрорайона, улиц Уральская и Донгузская, районов Авиагородок и Овчинный городок. Информацию об этом подтвердил в своём телеграм-канале мэр Оренбурга Сергей Салмин.

"В городе звучит сирена. Это не учебная тревога. Проводится массовая эвакуация. За последние 10 часов уровень воды в Урале поднялся на 40 см и сейчас составляет 1143. Эти значения опасны", — написал он.

Горожан призвали взять с собой документы, лекарства, вещи первой необходимости и немедленно покинуть дома.

"Положение критическое, не теряйте время!" — призвал в телеграм-канале Салмин.