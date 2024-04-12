Регион

Уведомления отключены

12 апреля, 09:38

"Положение критическое!": Мэр Оренбурга обратился к горожанам на фоне звуков сирен

В Оренбурге звучит сирена из-за крайне опасной ситуации с паводком

Затопленный мкр. Дубки в Оренбурге, съёмка с вертолёта. Обложка © Life.ru

Затопленный мкр. Дубки в Оренбурге, съёмка с вертолёта. Обложка © Life.ru

В Оренбурге зазвучала сирена из-за опасной ситуации с паводком, идёт эвакуация ЖК "Гранд-парк", посёлков им. Куйбышева и Солнечного, 23-го микрорайона, улиц Уральская и Донгузская, районов Авиагородок и Овчинный городок. Информацию об этом подтвердил в своём телеграм-канале мэр Оренбурга Сергей Салмин.

"В городе звучит сирена. Это не учебная тревога. Проводится массовая эвакуация. За последние 10 часов уровень воды в Урале поднялся на 40 см и сейчас составляет 1143. Эти значения опасны", — написал он.

Горожан призвали взять с собой документы, лекарства, вещи первой необходимости и немедленно покинуть дома.

"Положение критическое, не теряйте время!" — призвал в телеграм-канале Салмин.

Волонтёры спасли 12 кошек в затопленном в результате паводка Орске
Волонтёры спасли 12 кошек в затопленном в результате паводка Орске

Напомним, в Оренбургской области действует режим ЧС из-за масштабных паводков. Предварительно, ущерб, нанесённый стихией, составляет 40 миллиардов рублей. Сегодня в регионе ожидается пик паводков. Река Урал в Оренбурге поднялась до 1120 сантиметров. За ночь в городе затопило ещё 900 приусадебных участков и 361 дом, 99 жителей были эвакуированы.

Марина Калегина
  • Новости
  • ПАВОДКИ В РОССИИ
  • Оренбургская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров