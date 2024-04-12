"Положение критическое!": Мэр Оренбурга обратился к горожанам на фоне звуков сирен
В Оренбурге звучит сирена из-за крайне опасной ситуации с паводком
Затопленный мкр. Дубки в Оренбурге, съёмка с вертолёта. Обложка © Life.ru
В Оренбурге зазвучала сирена из-за опасной ситуации с паводком, идёт эвакуация ЖК "Гранд-парк", посёлков им. Куйбышева и Солнечного, 23-го микрорайона, улиц Уральская и Донгузская, районов Авиагородок и Овчинный городок. Информацию об этом подтвердил в своём телеграм-канале мэр Оренбурга Сергей Салмин.
"В городе звучит сирена. Это не учебная тревога. Проводится массовая эвакуация. За последние 10 часов уровень воды в Урале поднялся на 40 см и сейчас составляет 1143. Эти значения опасны", — написал он.
Горожан призвали взять с собой документы, лекарства, вещи первой необходимости и немедленно покинуть дома.
"Положение критическое, не теряйте время!" — призвал в телеграм-канале Салмин.
Напомним, в Оренбургской области действует режим ЧС из-за масштабных паводков. Предварительно, ущерб, нанесённый стихией, составляет 40 миллиардов рублей. Сегодня в регионе ожидается пик паводков. Река Урал в Оренбурге поднялась до 1120 сантиметров. За ночь в городе затопило ещё 900 приусадебных участков и 361 дом, 99 жителей были эвакуированы.