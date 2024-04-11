Волонтёры спасли 12 кошек в затопленном в результате паводка Орске

Всю дюжину пушистиков добровольцы достали из одного дома. Сегодня нашлась их хозяйка. Сначала женщина признала не всех своих котов, однако отметила, что не отказывается от животных, и забрала к себе всех. Волонтёры продолжают спасательные операции по обнаружению животных в пострадавшем от паводков регионе.