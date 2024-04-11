Волонтёры спасли 12 кошек в затопленном в результате паводка Орске
Волонтёры спасли 12 кошек в затопленном в результате паводка Орске. Видео с первой встречей после разлуки с хозяйкой опубликовал телеканал "360".
Волонтёры спасли 12 кошек во время подтопления в Орске. Видео © Telegram / 360
Всю дюжину пушистиков добровольцы достали из одного дома. Сегодня нашлась их хозяйка. Сначала женщина признала не всех своих котов, однако отметила, что не отказывается от животных, и забрала к себе всех. Волонтёры продолжают спасательные операции по обнаружению животных в пострадавшем от паводков регионе.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Оренбурге из-за паводка затопило ипподром конноспортивного клуба. Чтобы спасти лошадей, сотрудники ипподрома делают насыпи, а также перевозят животных в другие стойла.
Telegram / 360