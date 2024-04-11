Регион

Уведомления отключены

11 апреля, 19:41

Волонтёры спасли 12 кошек в затопленном в результате паводка Орске

Волонтёры спасли 12 кошек в затопленном в результате паводка Орске. Видео с первой встречей после разлуки с хозяйкой опубликовал телеканал "360".

Волонтёры спасли 12 кошек во время подтопления в Орске. Видео © Telegram / 360

Всю дюжину пушистиков добровольцы достали из одного дома. Сегодня нашлась их хозяйка. Сначала женщина признала не всех своих котов, однако отметила, что не отказывается от животных, и забрала к себе всех. Волонтёры продолжают спасательные операции по обнаружению животных в пострадавшем от паводков регионе.

Одни спасают, другие — бросают: Life.ru узнал, как обстоят дела с животными и скотом в затопленном Орске
Одни спасают, другие — бросают: Life.ru узнал, как обстоят дела с животными и скотом в затопленном Орске

Ранее Life.ru рассказывал, что в Оренбурге из-за паводка затопило ипподром конноспортивного клуба. Чтобы спасти лошадей, сотрудники ипподрома делают насыпи, а также перевозят животных в другие стойла.

Обложка ©

Telegram / 360

Александра Мышляева
  • Новости
  • ПАВОДКИ В РОССИИ
  • Животные
  • Происшествия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров