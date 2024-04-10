В Оренбурге из-за паводка затопило ипподром конноспортивного клуба
Обстановка в Оренбургской области. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
В Оренбурге в результате паводка затопило ипподром конноспортивного клуба Grand Prestige. Вода продолжает прибывать, а сотрудники делают всё, чтобы спасти лошадей. Об этом телеканалу "360" рассказала представитель клуба Ольга Захарова.
"Сейчас вода близко подошла, почти весь ипподром занимает. Пытаемся три конюшни огородить грунтом, лошадей очень много", — сказала она.
Работники клуба делают насыпи, чтобы защитить конюшни от затопления. Кроме того, некоторых лошадей переводят в другие здания, добавила Захарова.
Напомним, на Оренбургскую область обрушился самый сильный паводок за всю историю наблюдений в регионе. Более 10 тысяч домов оказались подтоплены. В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин держит ситуацию под личным контролем. Российский лидер направил в наводнённый регион главу Министерства строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина. Тем временем в Оренбурге уровень воды в Урале продолжает расти. За минувшую ночь он увеличился почти на полметра, достигнув отметки в 965 сантиметров.