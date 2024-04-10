В Оренбурге из-за паводка затопило ипподром конноспортивного клуба

В Оренбурге в результате паводка затопило ипподром конноспортивного клуба Grand Prestige. Вода продолжает прибывать, а сотрудники делают всё, чтобы спасти лошадей. Об этом телеканалу "360" рассказала представитель клуба Ольга Захарова.

"Сейчас вода близко подошла, почти весь ипподром занимает. Пытаемся три конюшни огородить грунтом, лошадей очень много", — сказала она.