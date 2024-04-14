В Кургане может повториться наводнение 1994 года
Уровень воды в реке Тобол может побить рекорд 1994 года
Паводок в Курганской области. Обложка © Telegram / Инцидент Курган | ЧС | ЧП | ДТП | Жесть
Уровень воды в реке Тобол в Кургане в скором времени может превысить 11 метров, а это выше, чем во время наводнения в 1994 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
"Уровень Тобола в районе Кургана ожидается выше максимума 1994 года — от 9 до 10 метров 70 сантиметров (с учётом допустимой погрешности)", — говорится в сообщении.
В связи с надвигающейся угрозой власти вновь призвали местных жителей немедленно эвакуироваться, а не ждать, когда вода подойдёт к их домам.
30 апреля 1994 года в Кургане был пик катастрофического наводнения. Согласно исторической справке регионального ГУ МЧС России, из-за разгула стихии тогда затопило 22 района из 24. От паводка пострадали 116 населённых пунктов, в которых проживало 220 тысяч человек. Официально максимальный уровень воды в Тоболе составил 10,7 метра.
Напомним, в Курганской области, как и в ряде других российских регионов, бушуют паводки. По словам губернатора Вадима Шумкова, сброс воды с водохранилищ Казахстана по-прежнему серьёзно превышает норму, а на город надвигается волна длиной 30–50 километров. Вода уже начала затапливать населённые пункты Притобольного района. Позднее стало известно, что уровень реки Тобол в Кургане вырос почти до пяти метров.