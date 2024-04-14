Спасатели выловили из Тобола нёсшийся к Кургану мост

Спасатели выловили из реки Тобол мост, который смыло течением в селе Темляково (Кетовский район) Курганской области. Конструкция создавала риск затора при прохождении паводка, сообщили в оперативных службах.

"Мост обнаружен и выловлен. Спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда из Екатеринбурга работают над ликвидацией возможности его перемещения обратно в воду — мост будут разбирать и вывозить", — приводит ТАСС слова представителя службы.