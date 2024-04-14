Спасатели выловили из Тобола нёсшийся к Кургану мост
ТАСС: Спасатели выловили мост, создававший риск затора при паводке под Курганом
Спасатели выловили смытый мост под Курганом. Обложка © Telegram / МЧС Курганской области
Спасатели выловили из реки Тобол мост, который смыло течением в селе Темляково (Кетовский район) Курганской области. Конструкция создавала риск затора при прохождении паводка, сообщили в оперативных службах.
Мост, который снесло паводком в Курганской области. Видео © Telegram / силаVправде (V. Шумков)
"Мост обнаружен и выловлен. Спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда из Екатеринбурга работают над ликвидацией возможности его перемещения обратно в воду — мост будут разбирать и вывозить", — приводит ТАСС слова представителя службы.
Курганская транспортная прокуратура организовала проверку. Ведомство установит обстоятельства происшествия.
Напомним, в Курганской области, как и в ряде других российских регионов, бушуют паводки. По словам губернатора Вадима Шумкова, сброс воды с водохранилищ Казахстана по-прежнему серьёзно превышает норму, а на город надвигается волна длиной 30–50 километров. Вода уже начала затапливать населённые пункты Притобольного района. Позднее стало известно, что уровень реки Тобол в Кургане вырос почти до пяти метров. Серьёзная опасность возникнет при превышении шести метров — тогда произойдёт подтопление правобережной части города.