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14 апреля, 11:30

Спасатели выловили из Тобола нёсшийся к Кургану мост

ТАСС: Спасатели выловили мост, создававший риск затора при паводке под Курганом

Спасатели выловили смытый мост под Курганом. Обложка © Telegram / МЧС Курганской области

Спасатели выловили смытый мост под Курганом. Обложка © Telegram / МЧС Курганской области

Спасатели выловили из реки Тобол мост, который смыло течением в селе Темляково (Кетовский район) Курганской области. Конструкция создавала риск затора при прохождении паводка, сообщили в оперативных службах.

Мост, который снесло паводком в Курганской области. Видео © Telegram / силаVправде (V. Шумков)

"Мост обнаружен и выловлен. Спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда из Екатеринбурга работают над ликвидацией возможности его перемещения обратно в воду — мост будут разбирать и вывозить", — приводит ТАСС слова представителя службы.

Курганская транспортная прокуратура организовала проверку. Ведомство установит обстоятельства происшествия.

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Напомним, в Курганской области, как и в ряде других российских регионов, бушуют паводки. По словам губернатора Вадима Шумкова, сброс воды с водохранилищ Казахстана по-прежнему серьёзно превышает норму, а на город надвигается волна длиной 30–50 километров. Вода уже начала затапливать населённые пункты Притобольного района. Позднее стало известно, что уровень реки Тобол в Кургане вырос почти до пяти метров. Серьёзная опасность возникнет при превышении шести метров — тогда произойдёт подтопление правобережной части города.

Дарья Нарыкова
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